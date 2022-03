73 nieuwe Limburgse scheidsrechters geselecteerd op talentendagen

In Limburg zijn er dit seizoen 73 nieuwe jonge scheidsrechters aangetrokken, die volgend seizoen kunnen worden ingeschakeld. Om hen te vinden werden er 3 talentendagen gehouden. De respons op die dagen was hoger dan vroeger, en dat was ook nodig. Patrick Leenaerts, hoofdinstructeur voor de scheidsrechters in Limburg: "Er was de laatste jaren in onze provincie toch wel een grote terugval in ons scheidsrechtersbestand. En we vreesden zeker voor de jongere scheidsrechters in ons bestand."