Aalst bouwt vaccinatiecentrum om tot noodopvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen

In Aalst hebben zich ondertussen 58 Oekraïense vluchtelingen gemeld. Het gaat om 15 gezinnen, met in totaal 23 minderjarige kinderen. En ook 7 alleenstaanden uit Oekraïne hebben zich in Aalst aangemeld. Schepen voor Onderwijs en Integratie Karim Van Overmeire (N-VA) : "We volgen de zaak nauwgezet op en zorgen voor aangepaste informatie. Voor de kinderen moet individueel bekeken worden in welke school ze terechtkunnen en wat we kunnen doen om hun aanwezigheid in de klas vlot te laten verlopen."