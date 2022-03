Nieuwe "bibbus" van gemeente Zemst krijgt kritiek: “In Antwerpen wilden ze hem niet meer omdat hij zo vervuilend is”

Volgens het gemeentebestuur zal de bus in de gemeente maar een beperkt aantal kilometer rijden. “De bibbus zal alleen maar korte afstanden rijden van zijn standplaats naar de deelgemeenten”, zegt schepen van Bibliotheek Dominique Van Haesendonck (N-VA). “De maximale afstand is naar het dorp Zemst-Laar en dat is acht kilometer. Dat is te verwaarlozen. Bovendien zullen mensen met de fiets of te voet naar de bibbus komen aangezien die op een vaste plek in de deelgemeente staat. Ze hoeven de auto dus niet te gebruiken.”