"As heard on Radio Soulwax Pt.2" is 20 jaar, broers Dewaele blikken terug: "Twee keer aangeklaagd, twee keer gewonnen" 

"As heard on Radio Soulwax Pt.2", het mixalbum van Stephen en David Dewaele dat een uitloper was van het Studio Brussel-programma "Hank the dj", is 20 jaar oud. Sam De Bruyn viert die verjaardag met de broers in hun Studio Deewee in Gent en stelt hen dezelfde vragen die hij 10 jaar geleden ook al stelde en dat levert verrassende antwoorden op. "Het was de juiste plaat op het juiste moment."