Bart Aerts en Peter Gyselbrecht vrijgesproken voor lekken in zaak Kasteelmoord

Alles draaide rond een uitzending van Terzake in november 2016. Daarin waren telefoongesprekken te horen uit het onderzoek naar de moord op kasteelbewoner Stijn Saelens uit Wingene. Die opnames kwamen uit het dossier en waren in principe niet toegankelijk voor het publiek.

Terzake zond ze toch uit omdat uit de opnames de indruk ontstond dat het Brugse gerecht zich bij het onderzoek had laten beïnvloeden door de familie van het slachtoffer, Stijn Saelens. Eerder had het Gentse parket-generaal geoordeeld dat er geen sprake was van beïnvloeding maar volgens de reportage was dat oordeel op onvolledige informatie gebaseerd.

Peter Gyselbrecht bekende enkele dagen later dat hij de bewuste telefoontaps aan de VRT-redactie had bezorgd. Hij is de zoon van André Gyselbrecht, de schoonvader van Stijn Saelens en degene die de opdracht gaf om Saelens te vermoorden. Peter Gyselbrecht was op dat moment zelf nog een verdachte in de zaak.

Hij werd later buiten vervolging gesteld, maar voor het lekken van de telefoongesprekken werd hij wel vervolgd en zat hij drie dagen in voorhechtenis. Ook VRT NWS-journalist Bart Aerts, die de Terzake-reportage maakte, moest zich verantwoorden voor misbruik van het inzagerecht.

In beroep zijn zowel Aerts als Gyselbrecht nu vrijgesproken. Het hof geloofde Peter Gyselbrecht dat hij de opnames overmaakte aan Bart Aerts om zijn onschuld in de Kasteelmoord te bewijzen.