Bedrijven laten veel winstmogelijkheden liggen door geen Artificiële Intelligentie te gebruiken

En nochtans werpt het gebruik van Artificiële Intelligentie zijn vruchten af, onder meer door een omzetstijging. Dat bewijst de aanpak van kledingketen JBC met hoofdzetel in Houthalen. Daar zetten ze sinds vier jaar sterk in op artificiële intelligentie. “Door het aankoopritme van elke klant via de klantenkaart in beeld te brengen, kunnen we nu op maat communiceren en brengen we onze boodschap op het juiste tijdstip via het juiste kanaal met persoonlijke aanbevelingen. We zien bijvoorbeeld wie kinderkleding aankoopt, of andere kleding. Onze klanten krijgen nu een nieuwsbrief op maat, en bij deze groep zien we nu een aankoopstijging van 65 %", legt Katrien Vangrunderbeek uit.