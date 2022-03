Benedickt is blinde wijnboer: “Ik ga niet af op wat ik zie, maar ruik en proef”

10 jaar geleden raakte Benedickt uit Knokke-Heist blind door een medische fout. Maar dat houdt hem niet tegen om zijn droom waar te maken. “Want het leven gaat verder”, zegt hij. “Ik hou van uitdagingen en wijn is de rode draad in mijn leven. Voor mij is het geen nadeel dat ik de wijn niet zie. Want we laten ons vaak misleiden door het etiket en wat we zien. Maar wat we zien, komt niet altijd overeen met wat we in ons glas krijgen. Ik heb het voordeel dat ik me laat leiden door wat ik ruik en proef.”