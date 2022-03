Benny stopt met Frituur Marcel, al 70 jaar een vaste waarde in Linter

Benny Van Ryckel is al de derde generatie bij "Frituur Marcel". Zijn grootvader is er mee begonnen in 1950 in Drieslinter in een oude legerwagen van de Duitsers uit de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1962 staat de frituur op een vaste plaats in Linter. Samen met zijn vrouw heeft Benny alles verdergezet en uitgebouwd. Hij is nu 62 en stopt ermee, vooral omdat hij geen personeel vindt, dat vertelt Benny in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant.