Besmer Bazaar in Zutendaal schenkt kleding aan Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen die in Zutendaal geregistreerd zijn, kunnen vanaf vandaag met een doorverwijsbrief van de gemeente gratis gaan shoppen in de Besmer Bazaar in Zutendaal. Anne-Marie Peters, voorzitter en vrijwilligster van de Besmer Bazaar, ontving vanmorgen de eerste Oekraïense vluchtelingen, twee gezinnen die momenteel verblijven in Hotel The Oak.