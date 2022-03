Bestuurder in Heusden-Zolder betrapt met 63 vogels en 4 stinkdieren in zijn koffer

Volgens de man had hij ze hier en daar gekocht om vervolgens aan dierenparken in Duitsland en Oostenrijk te verkopen. Maar omdat hij geen papieren had en de dieren in veel te kleine kooien opgesloten zaten, nam de politie ze in beslag. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder kwam ter plaatse en heeft de dieren intussen opgevangen. De diereninspectie is een onderzoek gestart naar de herkomst van de dieren en naar eventueel illegale handel in dieren.