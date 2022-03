Eerste Belgisch Kampioenschap garnalen pellen deze zomer in Oostduinkerke

Het BK garnalenpellen wordt georganiseerd op zondag 26 juni tijdens het Weekend van de garnaalfeesten in Oostduinkerke. Koksijde is dé garnalengemeente. Het idee om er voor de eerste keer een Belgisch Kampioenschap te organiseren komt van de Koninklijke Orde van de Paardevisser. De spelregels van de wedstrijd zijn simpel. De deelnemers mogen 10 minuten pellen. De grijze garnalen worden door een jury gecontroleerd of ze goed gepeld zijn. Iedereen zijn potje wordt gewogen, wie het meeste gewicht heeft verzameld is de winnaar.