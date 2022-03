Bloem en zonnebloemolie uitverkocht: “Er is genoeg bloem maar mensen kopen dubbel zoveel”

Friturist Joyce Maris van La Frituur in Genk bakte vroeger met rundsvet maar tijdens corona steeg die prijs. "Daarom schakelden we over op zonnebloemolie en ook omdat het gezonder is", zegt Joyce. "Nu moeten we misschien terug overschakelen op rundsvet. Die frietjes zijn wel lekkerder maar verteren moeilijker en niet alle culturen mogen dit rundsvet eten."

"We komen nog een maand toe met onze voorraad en dan moeten we kijken of we ergens aan een goede prijs zonnebloemolie kunnen vast krijgen. Anders moeten we overschakelen."