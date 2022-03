Boeren protesteren aan parcours van Nokere Koerse: "We willen aandacht voor jonge boeren"

Enkele lokale landbouwers tonen vandaag hun onbegrip over de nieuwe regeling rond het stikstofdossier. Ze hebben affiches mee waarop staat: "Stop de waanzin". En om hun boodschap kracht bij te zetten, hebben ze hun tractoren geplaatst langs het parcours van Nokere Koerse. "Het is niet de bedoeling om de koers te blokkeren, we willen vooral jonge landbouwers steunen", zegt Jo Vander Bauwhede van de Bedrijfsgilde.