Bornemse ex-turner vangt 7 Oekraïense vluchtelingen op: "Ik mocht altijd bij hen verblijven, nu is het mijn beurt"

Jurgen Van Eetvelt kent de broer van Olga van het turnen. "Hij had destijds aan zijn ouders voorgesteld om bij hen te verblijven telkens als ik in Oekraïne was. Ik voelde mij er meteen thuis. Dat is geen vriendschapsband meer, dat is familie geworden." Vorig weekend ging Van Eetvelt met enkele vrienden naar Polen om daar Olga en haar familie op te halen. Ze namen ook nog 2 extra mensen mee. Zo zijn er nu in één keer 7 extra mensen in huis. "Ze kunnen slapen in een chalet in de tuin en we hadden een lege kamer van mijn dochter die onlangs is verhuisd. Mijn zoon heeft zijn kamer afgestaan en is bij zijn vriendin gaan wonen." De communicatie gebeurt in het Russisch want Engels spreken de Oekraïense gasten niet. "Mijn man is nog in Kiev, mijn hart is gebroken, het is vreselijk", zegt Olga.