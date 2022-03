Brandweer pompt lekkend schip leeg in Albertkanaal in Olen

Aan het Albertkanaal in Olen is de brandweer een hele voormiddag in de weer geweest met het leegpompen van een schip. Dat was lek geslagen nadat het tegen de oever was gebotst. Een duiker kon het lek na enkele uren dichten. Ook was er een olieton omgevallen. Daardoor ontstond er een olievlek op het water. De Civiele Bescherming slaagde erin om die in te dammen.