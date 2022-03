Burgemeester van Zoutleeuw opnieuw slachtoffer van fraude: "Kijk goed na voor je ingaat op mails waarin om geld gevraagd wordt"

"Ik heb onmiddellijk iedereen verwittigd dat er valse e-mails in omloop zijn en heb de politie gebeld. Intern gaan we ook na of er extra beveiligingsmaatregelen op onze IT-afdeling genomen moeten worden, want intussen is een schepen van Zoutleeuw hetzelfde overkomen. Dat is nooit goed, maar voor een politicus al helemaal niet", lacht Herbots.

De burgemeester waarschuwt mensen dan ook goed na te denken voor ze op mails ingaan: "Als je mails krijgt met een vraag om betalingen te doen, kijk dan eerst goed na of het wel klopt."