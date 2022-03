Chris Bouckaert uit Roeselare vanaf vanavond te zien in ‘Restaurant Misverstand’ op Eén

Chris kwam in 2018 voor het eerst met de ziekte in aanraking. “Ik kon tijdens een gesprek niet meer op de naam van mijn schoonzoon komen. Dan hebben we onderzoeken laten doen om te kijken wat er aan de hand was.” De diagnose was voor Chris een harde klap. “Zeker omdat ik nog 2 jaar moest werken. Ik had een functie waarin ik verantwoordelijkheid had en met andere mensen moest werken. Ik wilde die 2 jaar nog doen zonder in elkaar te stuiken.”