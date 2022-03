Hoge brandstofprijzen, en dus (veel) meer dieseldiefstallen uit auto's of vrachtwagens: dit kan je ertegen doen

De daders gaan bijzonder lucratief te werk. Ofwel slaan ze de vuldop van de tank eraf en zuigen ze de brandstof met een slang op. Ofwel leggen ze zich onder het voertuig, boren een gat in de brandstoftank en vangen de brandstof op die manier op. "Vrachtwagens kunnen 800 tot 1.400 liter tanken, aan 2 euro per liter. Dat is gemakkelijk een paar duizend euro winst", vertelt Monteyne. De brandstof wordt dan doorverkocht of voor eigen gebruik gebruikt.