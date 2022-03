Druk op ziekenhuizen neemt weer toe: coronacijfers stijgen sneller dan verwacht, ook griep steekt stokken in de wielen

Voor de coronapandemie de wereld op zijn kop zette, zetten de ziekenhuizen zich jaarlijks schrap voor het griepseizoen. Dat deden ze door de zorg tijdens die voorzienbare piekmomenten meer te plannen. “Maar dat waren heel korte periodes”, merkt Cloet op. “Na corona, in combinatie met de personeelsuitval, is dat nu wel zwaar.”

Want personeelsuitval is - naast corona en de griep - een derde factor die nu druk zet op de zorg: na de twee zware coronajaren kampen de ziekenhuizen met een grote personeelsuitval. “Begin januari was er een uitval van 10 procent, met een piek van 15 procent tegen begin februari”, zegt Margot Cloet. “Op dit moment hangt de uitval rond de 12 procent, wat nog altijd hoog is, en de laatste weken zien we weer een stijgende trend.”

“Dat we voortdurend meer dan 1 op de 10 medewerkers moeten missen, maakt het heel zwaar. Je werkt in shiften, 7 dagen op 7, 24 op 24 uur… Dat maakt dat we nu zorg moeten uitstellen omdat we onvoldoende mensen voorhanden hebben om te zorgen voor de mensen die ingrepen moeten ondergaan.”