Eerste Britse studenten keren terug naar Ieper en de Westhoek na 2 coronajaren

Ook de leerkrachten vinden het geweldig om terug te zijn. “Het is alsof we nooit zijn weggeweest. Voor de meeste leerlingen is het de eerste keer dat ze hier zijn. Dat is dus best indrukwekkend.” De school is maar kort in de regio, dus heeft ze een propvol programma. “We bezoeken onder meer het In Flanders Fields Museum, Tyne Cot, vanavond de Last Post en nog enkele zaken."

"We vinden het heel belangrijk om naar hier te komen. Je leert er op school over, maar een getal in de klas zegt minder dan al de graven die je hier ziet. Door corona zijn er 2 jaar lang geen klassen langsgekomen en die hebben een andere kijk op de geschiedenis, omdat ze het niet met hun eigen ogen gezien hebben", vertelt de leerkracht geschiedenis.