Essen gaat samenwerken met stichting Pelicano om extreme armoede bij kinderen aan te pakken

Essen wil extreme kinderarmoede aanpakken en gaat er nu voor samenwerken met de stichting Pelicano. Wanneer het OCMW of de school merken dat er een probleem is, kunnen ze dat melden aan Pelicano. Die stichting bekijkt dan of het kind in kwestie in aanmerking komt voor steun. "Als Pelicano dan beslist om het kind te steunen, dan zullen ook andere kinderen in het gezin diezelfde steun krijgen", zegt schepen en voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Brigitte Van Aert (CD&V).