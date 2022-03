Evergem vindt bomkrater vol asbesthoudend bouwafval. Extra maatregelen om te kunnen verwijderen.

Evergem is in Rieme bezig met grote werken om de dorpskern te vernieuwen. Tijdens die werken zijn al verschillende bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Voor de aannemer begint te graven, wordt de bodem onderzocht op bommen. En tijdens dat onderzoek, is nu de krater van een bom gevonden. De put was gevuld met asbesthoudend bouwafval. Er zitten onder meer golfplaten bij die asbest bevatten.