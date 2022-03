Geen straf voor uitbater die Chinees verbergt in restaurant in Kuurne

De uitbater van het restaurant Eat & Co in Kuurne krijgt dan toch geen straf voor mensenhandel. 5 jaar geleden vonden inspectiediensten een Chinees in een verborgen kamer in het restaurant. Volgens de advocaat van de man was de redelijke termijn voor de feiten overschreden. De rechter volgde de uitleg en legde de uitbater geen straf op.