Gents bedrijf Cheqroom haalt ruim 14 miljoen euro binnen en opent er kantoren mee in New York en Barcelona

Maar het bedrijf ziet ook potentieel in andere gerelateerde sectoren, zoals visuele inspectie met drones, software & game-ontwikkelaars of e-sports productie. En daarvoor is een ruimere aanpak nodig, waarvoor Cheqroom het Amerikaanse geld goed kan gebruiken. "We openen een kantoor in New York, dichter bij veel van onze klanten. En er komt ook nog een vestiging in Barcelona, in Spanje. Maar we houden Gent als thuisbasis. Daar gaan we van 40 naar zowat 55 werknemers binnen een half jaar. Met de 2 nieuwe kantoren erbij zullen dat in totaal ongeveer 100 medewerkers worden," voegt Theeten er nog aan toe.