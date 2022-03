Omstreden abortuswet al na een week afgevoerd in Guatemala 

Enkele dagen later maakte Giamattei een opvallende bocht in zijn retoriek. Plots kondigde de president aan dat hij een veto zou uitspreken over de omstreden wet. Hij vroeg vervolgens aan het parlement om de wet opnieuw in te trekken. Nu is de wet met een tweederdemeerderheid van het parlement dus integraal naar de vuilnisbak verwezen.

De opvallende ommekeer komt er na dagen van juridische procedures en protesten. Dat meldt de New York Times. De wet lijdt volgens de president onder "technische mankementen" en zou "de grondwet van de republiek schenden". Mensenrechtenactivisten menen echter dat de ommekeer er komt na hevige kritiek uit binnen- en buitenland op de nieuwe wet.