Het is uitzonderlijk warm op de Noordpool en morgen kan het 30 graden warmer dan normaal worden

Al sinds begin dit jaar is het gemiddeld 5 tot 10 graden warmer dan normaal aan de Noordpool en dat verschil is dus nog toegenomen. Middendorp zei dat dergelijke temperaturen in maart nog nooit gemeten zijn op de Noordpool en hij noemde het fenomeen "zorgelijk".

Hij vergeleek het met een dag in maart In Nederland waarop het 35 tot 40 graden wordt in plaats van de gebruikelijke 10.

Een beetje goed nieuws is volgens Middendorp dat het na morgen opnieuw iets zal afkoelen in een groot deel van het noordpoolgebied.