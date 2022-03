Het pollenseizoen wordt langer en intenser door de opwarming van het klimaat

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat in het noordoosten van de VS de pollenseizoenen van bomen die allergieën veroorzaken, elkaar meer en meer zullen overlappen. Het zuidoosten, onder meer Florida, Georgia en South Carolina, kan dan weer een grote toename van de pollen van grassen verwachten.

Over het algemeen zal het pollenseizoen in het noorden meer veranderen dan in het zuiden, door de grotere stijging van de temperatuur, maar zowat overal zullen er meer allergenen in de atmosfeer terechtkomen.

De studie bekeek specifiek de situatie in de VS, maar ook in andere gebieden en andere continenten zullen soortgelijke mechanismen spelen.

En zoals gezegd is dit geen toekomstmuziek. Uit een studie van 2021 bleek dat het pollenseizoen in Noord-Amerika reeds 20 dagen langer duurde in dat jaar dan in 1990 en dat de pollenconcentraties in de atmosfeer met zo'n 21 procent waren toegenomen.

Toegenomen concentraties van pollen in de toekomst zullen een veel grotere impact hebben dan enkel meer loopneuzen en hoofdpijn. Seizoensgebonden allergieën komen voor bij zo'n 30 procent van de bevolking en ze hebben ook een economische impact, van medische kosten tot gemiste werkdagen, zo schrijven de auteurs.

De studie van Zhang en Steiner is gepubliceerd in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een tekst van Zhang en Steiner in The Conversation.