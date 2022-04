Hoe werkt de Check-redactie van VRT NWS?

Factchecking is een specifiek journalistiek genre dat enkele internationaal afgesproken regels volgt. Onze journalisten proberen aan de hand van bronnenonderzoek na te gaan of een claim of bewerking, die in de publieke ruimte circuleert, feitelijk klopt. Daarbij proberen we telkens aan te geven of en in welke mate een claim accuraat is. Dat doen we zo transparant mogelijk door de belangrijkste geraadpleegde bronnen (wetenschappelijke studies, interviews, nieuwsberichten…) te vermelden en ter beschikking te stellen van de lezer.

We proberen in de mate van het mogelijke ook contact op te nemen met de afzender van de claim of bewering om informatie op te vragen. En we gebruiken verschillende OSINT-technieken (Open Source Intelligence) om de echtheid van foto’s of video's te controleren.

VRT NWS werkt volgens de Code of Principles opgesteld door het International Fact-Checking Network (IFCN). Die leest u hier.