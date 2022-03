INTEGRAAL: lees de reactie van de KU Leuven en betrokken professor op "Pano" over machtsmisbruik  

Wat is uw algemene reactie op deze beschuldigingen?

"Het is juist dat ik met de jaren in werkrelaties alsmaar strenger en harder ben geworden. Mijn communicatie werd mettertijd driester en scherper. Voor mij was er maar één manier om samen als groep beter te worden: steeds en altijd meer te eisen van mensen. Alleen het beste was maar net goed genoeg. En dan nog. Dat was zo fout. Mijn manier van leidinggeven en omgaan met anderen op de werkvloer heeft in die periode mensen gekwetst. Dat bedroeft mij erg. Hoe ik toen leidinggaf was fout. Niemand had door mijn houding, mijn mails, mijn taal of mijn gedrag mogen gekwetst worden. Aan al wie ik kwetste, bied ik mijn excuses aan. Zij verdienden zoveel beter.

Rond 2019 verdroeg ik mezelf niet meer en zocht ik hulp. Ik kan niet zeggen wat mij nu precies tot die inkeer bracht. Ik kan enkel zeggen dat ik niet de mens wou blijven die ik toen was geworden. Ik wist dat ik niet de eerste academische leidinggevende was die op de werkvloer onhebbelijk uit de hoek kon komen. Dus dacht ik dat ik snel kon achterhalen welke kanalen er binnen de universiteit bestonden om met zo een probleem om te gaan. Ik was verbaasd toen bleek dat er niets was. Dat was voor mij onbegrijpelijk. Het is zeer confronterend om tot het besef te komen dat je als leidinggevende fout met mensen omgaat. Het is nog meer confronterend vast te stellen dat het uittekenen van een oplossing in het verleden nooit een prioriteit moet zijn geweest. Want er was simpelweg geen hulp, niet voor wie het gedrag van de leidinggevende moest ervaren, niet voor wie dat gedrag pleegde.

Ik heb dan maar zelf alle mogelijke informatie verzameld en specialisten in de materie gezocht. Zo vond ik een zeer bekwame psycholoog die zich had gespecialiseerd in werk gerelateerde conflicten met leidinggevenden. Die psycholoog tekende voor mij een persoonlijk remediëringstraject uit. Tussen 2019-2020 werd ik zeer intensief begeleid. Die hele therapie vergde al mijn aandacht en inzet, hield mij doorlopend een spiegel voor, maar gaf mij hoop. Mijn psycholoog had eerder zoveel gunstige resultaten behaald, ik zag dus dat ik de negatieve spiraal kon doorbreken door anders te worden. De therapie was zeer intensief en niet goedkoop, maar het was mijn beste investering. Ik beklaag mij wel dat ik die niet eerder heb gevolgd.

Ik begrijp goed dat die therapie voor een aantal mensen te laat is gekomen. lk begrijp ook goed dat die mensen geen troost of erkenning vinden bij het feit dat ik nu anders leidinggeef. Ik begrijp ook goed dat die mensen nu blijven herhalen dat ik hen toen anders had moeten behandelen, Zij hebben gelijk. Zij hebben hun verdriet, zij hebben hun leed en zij hebben zeker ook hun frustratie dat er toen niet voldoende naar hen werd geluisterd of toen niet beter is gehandeld geweest. Dat er structureel geen doeltreffend begeleidingstraject bestond is juist. Zoals ik zei, ik liet er een ontwikkelen. Ik begrijp dus hun frustratie over het verleden en het feit dat zij via de kanalen die er zijn, nu via de media, erkenning van hun beleving vragen."

Wat is uw algemene reactie op de procedure die nu voor de KU Leuven loopt?

"De procedure is inmiddels definitief beëindigd. Op 8 maart 2022 heeft het hoogste tuchtorgaan van de universiteit beslist dat omdat de beschuldigingen en klachten te oud waren, ik niet meer kon worden gestraft. De tuchtregels van de universiteit schrijven inderdaad voor binnen welke termijnen een tuchtonderzoek en tuchtstraffen mogelijk zijn. Toen ik werd vervolgd waren die termijnen al verstreken. Dat neemt niet weg dat ik zal blijven inzetten op de blijvende goede relaties op de werkvloer. Ik heb zelf die kaart getrokken in 2019. Het feit dat de tuchtprocedure voor mij goed afliep betekent niet dat de conflicten van vroeger zich zouden mogen herhalen. Met de steun van mijn leidinggevenden en in dialoog met mijn huidige medewerkers en collega's blijf ik het traject volgen dat ik jaren geleden zelf opstartte."

Wat vindt u van de aanpak van de universiteit? Zijn de aantijgingen voldoende gecontroleerd?

"lk betreur dat de dingen liepen zoals ze liepen. Het was voor niemand goed. Wie over mij heeft geklaagd, zal het gevoel hebben dat er toen niet snel en conflictvermijdend werd ingegrepen. Ikzelf ben in de tuchtprocedure in conflict moeten gaan met de hoogste instellingen van de universiteit. Alhoewel ik in die procedure gelijk kreeg, had ik die procedure veel liever nooit gevoerd. Ik wou geen tuchtproces met mijn universiteit en al zeker niet nadat ik jaren terug op eigen initiatief en op eigen kost een remediëringstraject had doorlopen nadat mijn universiteit niet thuis gaf toen ik hulp zocht. Dat alles voelt slecht aan.

In het tuchtdossier las ik dat de bevoegde organen van de universiteit al zeer lang wisten dat er klachten waren. Stel dat men daarmee jaren geleden onmiddellijk aan de slag was gegaan, bijvoorbeeld via overleg, via bemiddeling, dan had die aanpak volgens mij voor alle betrokkenen veel leed kunnen besparen en het welzijnsbeleid kunnen verbeteren. Nu werd een zware tuchtprocedure gevoerd, maar die werd pas jaren na datum -en dus te laat- gestart.

Zoals ik al heb uitgelegd, toen ik in 2019 de problemen wou oplossen, heb ik de universiteit om hulp gevraagd. Binnen de universiteit kon die hulp helaas niet worden geboden. Hopelijk zal dit vandaag anders kunnen.

Wat betreft de wijze waarop de aantijgingen werden gecontroleerd kan ik niet veel zeggen. Ik zag dat alle klachten in het tuchtonderzoek werden genoteerd en in het tuchtdossier zaten. De reglementen van de universiteit schrijven voor dat de persoon op wie de klachten slaan, in het onderzoek wordt betrokken. Dat is bij mij nooit gebeurd. Alles gebeurde achter mijn rug. Dat is zeer merkwaardig. Ik betreur dat heel erg. Daardoor is elke objectivering zoekgeraakt. Er was geen ruimte voor tegenspraak, voor nuancering of verdediging. De wijze waarop het onderzoek werd gevoerd toont aan dat mijn verhaal voor een aantal collega's van geen tel was. Naar mijn versie van de gebeurtenissen werd tijdens het onderzoek nooit gevraagd. Ik wist niet eens dat er een tuchtonderzoek liep.

Nadat dat onderzoek was afgerond, ben ik zonder enig verhoor vervolgd. ik heb dan tijdens de procedure gevraagd om ook nog andere personen te horen. Ik vond dat iedereen, de klagers en ikzelf, recht hadden op een deugdelijk onderzoek, volgens de regels die de universiteit zelf had uitgeschreven. Hierop wou de universiteit niet ingaan. Het resultaat is met de uitspraak van 8 maart 2022 gekend. Het tuchtonderzoek en de tuchtprocedure tegen mij werden dus een fiasco over de hele lijn, met alleen verliezers."

Zijn er nog algemene opmerkingen rond de procedure die u absoluut wil delen?

"We moeten ons bewust zijn van het feit dat bepaalde problemen niet via procedures, advocaten en rechters worden opgelost. Mijn zaak bewijst spijtig genoeg zeer goed hoe de cocktail van ondermaatse managementtalenten van een leidinggevende, de onverbiddelijke en steeds toenemende prestatiedruk in het academisch milieu en de fragiliteit en gelaagdheid van het samenwerken, zuur kan smaken.

Nadat uiteindelijk een tuchtvervolging tegen mij werd ingesteld, had ik de indruk dat voor een aantal collega's niet per se de zorg voor de klagers of het verbeteren van de toestand op de werkvloer centraal stonden. De procedure lijkt mij ook niet de weg te zijn om oplossingsgericht te werken. Bij mij lag in het verleden de focus steeds en teveel op altijd maar beter presteren op onderzoeks- en onderwijsvlak. Maar een goede onderzoeker of lesgever is daarom nog geen goede manager. En al zeker niet een empathische people-manager. Het is natuurlijk niet de tuchtproced ure die dat zal oplossen.

Mijn generatie heeft veel te lang gedaan wat haar leidinggevenden voordeden. Zo besteedde ik geen aandacht aan zoveel andere belangrijke dingen die de professionele samenwerking aangenaam, harmonieus en dus ook beter zou kunnen maken. De prestatiedruk die ik mezelf en anderen oplegde, de focus om steeds beter te doen, de steeds toenemende eisen van de eigen instelling, de concurrentie tussen de instellingen in binnen- en buitenland, laten je in de waan dat je goed bezig bent wanneer de successen blijven komen. Alle extern meetbare resultaten worden immers gehaald waardoor persoonlijke alarmbellen te laat afgaan. Intussen is het kwaad wel geschied. Ik betreur dat enorm. Ik zou graag een stuk van het succes teruggeven voor meer geluk voor anderen en mezelf.

Een procedure helpt ook niet om mensen beter te vormen. Van nature ben ik geen goede HR-manager. Ik wou dat ik dat talent had, maar die gave heb ik dus niet. Iemand in mijn functie moet medewerkers en doctorandi empathisch, warm en aangepast aan hun persoonlijkheid kunnen begeleiden en aansturen. In mijn opleiding was dat geen verplicht vak. Dit is geen excuus, het is een vaststelling. Nochtans moet ik als leidinggevende naast mijn taken op het vlak van onderzoek en onderwijs ook vaak moeilijke beslissingen nemen die een enorme impact kunnen hebben op het leven en het professioneel pad van mijn medewerkers. Ik werk er voortaan elke dag aan."