Actie Oekraïne 12-12 wil zoveel mogelijk geld inzamelen: wat gebeurt er met jouw gift?

"We zijn in totaal met zeven organisaties die elk expert zijn in het aanbieden van noodhulp. Vooral naar partnerlanden toe, waaronder nu Oekraïne, Moldavië, Roemenië en Polen", legt Wouter Stes van Plan International uit. "Het doel is dat we ter plaatse elk voortbouwen op de eigen expertise om zoveel mogelijk noden te kunnen invullen van de mensen daar."

Concreet zullen de organisaties hulp aanbieden voor de opvang van vluchtelingen in Oekraïne en zijn buurlanden. Dat gebeurt op het vlak van dringende gezondheidszorg, voeding, watervoorziening, hygiëne, onderwijs, psychosociale begeleiding en bescherming.

"We moeten noden als onderdak, gezonde voeding en hygiëne vervullen, maar daarnaast is het ook belangrijk de vluchtelingen psychosociaal te ondersteunen. Er zijn heel veel vrouwen en kinderen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt in die oorlogscontext."

"Daarnaast is ook het trainen van de lokale hulpverleners heel belangrijk", voegt Stes toe. "Er zijn heel veel vrijwilligers die zich daar inzetten, wat een heel mooi signaal is, maar vaak hebben zij niet de juiste tools of expertise. Met het consortium willen we inzetten op trainingen."

Stes benadrukt dat er regelmatig audits gebeuren op de middelen die verzameld worden en dat de organisaties transparant zullen zijn. "We gaan de komende maanden op zeer regelmatige basis updates geven van wat er effectief met het geld gebeurt", verzekert hij.