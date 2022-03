Zusters in Opwijk mogen geen Oekraïense vluchtelingen opvangen omdat klooster niet brandveilig is

Het gemeentebestuur van Opwijk is op zoek naar verschillende opvangplaatsen voor vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne. Daarvoor kwamen ze ook op het idee om de zusters van de heilige Vincentius a Paulo in te schakelen. "We hebben hen zelf gecontacteerd met ons idee, want we hebben niet zoveel mogelijkheden in onze gemeente. Hier zijn geen hotels, campings of leegstaande noodwoningen. De zusters waren bereid om te helpen, maar brandtechnisch zijn er blijkbaar een aantal problemen waardoor dat niet kan", legt burgemeester Inez De Coninck (N-VA) uit.