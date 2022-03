Koen Daniëls (N-VA) wordt voorzitter onderzoekscommissie kinderopvang

Die komt er op vraag van oppossitiepartij Vooruit, nadat vorige maand een baby is overleden na mishandeling in kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje in Mariakerke. Ook kwam recent nog aan het licht dat de uitbaatster van een crèche in Schoten enkele jaren geleden veroordeeld is voor kindermishandeling. Intussen heeft Kind & Gezin de vergunning van die crèche wel ingetrokken.