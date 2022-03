KU Leuven organiseert spoedcursus tolken voor mensen die Oekraïense vluchtelingen willen helpen

Lana Boeykens is één van de deelnemers aan de cursus. "Ik spreek Russisch en gezien veel Oekraïners ook Russisch kunnen, heb ik me opgegeven als tolk. Volgende week ga ik een eerste keer tolken op het stadskantoor in Leuven. Als je tolkt, komt er heel veel op je af. Om sterker in mijn schoenen te staan, heb ik me ingeschreven voor deze spoedcursus."

Ook Paul Kohut, die van Oekraïense afkomst is, wil zijn landgenoten helpen. "Ik vind het niet meer dan normaal dat ik zou helpen. Ik heb al veel vertaald in mijn leven, maar echt tolken is toch iets anders. Deze cursus komt dus goed van pas."