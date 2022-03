KVV Zelzate stuurt jeugdspelertjes op pad voor petitie tegen ‘verzuurde buren’

Het huidige sportcomplex langs de Verbroederingslaan in Zelzate is verouderd. De gemeente gaf al toestemming om de oude speelvelden te verkavelen en er 200 woningen te laten bouwen. Met de opbrengst hiervan kan in Zelzate-Zuid een nieuw sportcomplex gebouwd worden. Maar buurtbewoners gingen in beroep tegen de verkaveling. Ze vrezen dat de verkeersdrukte zal toenemen en er parkeerproblemen zullen komen.