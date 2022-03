Leefloon voor Oekraïense vluchtelingen leidt tot discussie, maar wie heeft eigenlijk recht op zo'n leefloon?

Vorige week liet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) weten dat Oekraïense vluchtelingen hier het statuut van ontheemden krijgen, én een leefloon.

Zowel Kamerlid Theo Francken (N-VA) als Tim Vandenput (Open VLD) stellen zich daar vragen over. "We moeten geen A-kaart en geen leefloon geven, maar wel bed, bad, brood, begeleiding en beperkt weekgeld", zei Francken in "De zevende dag". "De richtlijn voor tijdelijk ontheemden staat dat perfect toe." Ook Vandeput is gewonnen voor het idee van bed-bad-brood plus zakgeld.