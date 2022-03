Lierse winkeliers spreken meer Nederlands met anderstalige nieuwkomers: "We schakelen te snel over op Engels"

De komende drie dagen organiseren de stad Lier, CVO Crescendo en 19 winkeliers de "Week van de anderstalige klant". "Het is goed dat ik de taal in een echte winkel kan oefenen", zegt Liliana op Radio 2. "Ik kom uit Mexico en ben nu anderhalf jaar in België. Naar de winkel gaan is best moeilijk want ik spreek vooral Spaans, Engels en Roemeens thuis. Ik ken niet alle woorden in het Nederlands. Dat remt me wel af. Al besef ik nu in de winkel dat ik eigenlijk al meer in het Nederlands kan zeggen, dan ik denk."