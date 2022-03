BEKIJK - Linde Merckpoel boekt net als duizenden anderen een weekendje weg in Oekraïne (en blijft gewoon thuis)

Een verblijf in Oekraïne reserveren zonder effectief te vertrekken: duizenden mensen doen het om mensen ter plekke financieel te helpen. Ook Linde Merckpoel boekte drie keer een fictief weekendje weg en sprak met Sabina die het appartement van haar ouders in Kiev verhuurt. "Mijn ouders horen bommen vallen, maar ze willen niet vertrekken", zegt ze. Linde legde ook contact met Max die zijn woning in Charkov aanbiedt die hij intussen is ontvlucht. Hoe dat in zijn werk gaat kan je in deze video zien.