Blog - President Zelenski: "Russen nu realistischer bij onderhandelingen", gijzeling in ziekenhuis in Marioepol gemeld 

In Sint-Lambrechts-Woluwe, bij Brussel, gaat straks een nieuw noodopvangcentrum open waar 1.500 Oekraïners kunnen worden opgevangen. “Er bestaat al een eerste centrum in Sint-Jans-Molenbeek, dat wordt uitgebaat door Fedasil”, zegt Jan Poté van Rode Kruis Vlaanderen.



“Dat centrum is bedoeld als eerste opvangplaats voor vluchtelingen die geen vrienden of familie hebben in ons land, of die nog niet zijn toegewezen aan een gemeente waar ze kunnen verblijven. In dat centrum worden ze voor 1 à 2 dagen opgevangen, daarna stromen ze door naar een stad of gemeente waar ze langere tijd kunnen blijven.”



De Oekraïners krijgen er ook al wat praktische uitleg over hun verblijf in ons land. Het tweede noodopvangcentrum is veel groter dan het eerste, waar plaats is voor 250 mensen. “En in dat eerste centrum verblijven nu gemiddeld 80 à 100 mensen, de capaciteit wordt nog niet volledig gebruikt. Maar er is ons gevraagd om ons voor te bereiden op een veel grotere instroom. Hopelijk hebben we die capaciteit nooit nodig, maar we zijn er klaar voor.”