Luchtalarmen: bestaat dat nog in onze steden en gemeenten?

Op de Facebookpagina “Ge zijt van Tienen”, had een Tienenaar een interessante vraag: “Bestaan er ook nog luchtalarmen in Tienen?”. Zijn vraag is hoogstwaarschijnlijk ingegeven door de oorlog in Oekraïne, waar er in de verschillende steden geregeld luchtalarmen afgaan. Die gaan af als er dreiging is, voornamelijk vanuit de lucht.

“Ik herinner me het geluid ook nog vanuit mijn kindertijd”, zegt burgemeester van Tienen Katrien Partyka (CD&V). “Vroeger hadden we dus zo’n soort luchtalarm, maar dat systeem bestaat eigenlijk niet meer in België, dat wordt afgebouwd. De laatste sirene van ons Seveso-bedrijf is vorig jaar verwijderd.”