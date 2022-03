Man zwaar gewond bij woningbrand in Hamme

Het vuur brak rond 17u15 uit in een appartement in het centrum van Hamme. De brandweerkorpsen van Hamme en Dendermonde kwamen ter plekke om de brand te blussen. Toen ze arriveerden, sloegen de vlammen al uit het dak. De brand zorgde ook voor veel rook.

De bewoner van het appartement moest uit de flat gered worden. Hij raakte zwaar bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Een tweede bewoner bleef ongedeerd maar verkeerde in shock. De rook verspreidde zich tot in het naastgelegen appartement. De bewoners van de andere flats in het gebouw werden ook geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.