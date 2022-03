Chris Peeters van hoogspanningsnetbeheerder Elia verkozen tot Manager van het Jaar 2021

Het economisch weekblad Trends reikt in samenwerking met zakenzender Kanaal Z jaarlijks de trofee uit aan een bedrijfsleider die met zijn of haar bedrijf een waardevolle bijdrage aan de Vlaamse economie heeft geleverd en zo een voortrekkersrol heeft gespeeld. Premier Alexander De Croo (Open VLD) kondigde de winnaar aan.

Peeters is burgerlijk ingenieur (KU Leuven) van opleiding. In 2015 kwam hij aan het hoofd van Elia Group, dat naast de gelijknamige beheerder van het Belgische hoogspanningsnet ook de Duitse sectorgenoot 50Hertz omvat. Voordien was hij onder meer bij McKinsey en Schlumberger aan de slag.

De andere genomineerden waren Jacques Vandermeiren van Havenbedrijf Antwerpen, Anita Van Looveren van OMP, Stefaan Gielens van Aedifica en Lieve Mostrey van Euroclear.

Aan Franstalige zijde won Sébastien Dossogne van het wereldwijd actieve industrieel bedrijf Magotteaux het pleit. De topman van het bedrijf gespecialiseerd in producten om materialen te vermalen of te vergruizen, volgt op de erelijst van de "Trends Manager de l'Année" Fabien Pinckaers van software Odoo op. De prijs werd uitgereikt door zusterblad Trends-Tendances.