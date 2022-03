Elke dag kiezen 27 mannen voor sterilisatie, ook Arno (34) uit Wilsele: "Wou altijd maar twee kinderen"

Nadat zijn vrouw 20 jaar lang de anticonceptiepil had genomen, vond Arno dat het nu zijn beurt was om iets te doen. “Veel mensen vinden een vasectomie zo definitief, maar net dat geeft me rust. Er kan niet per ongeluk nog een derde kind komen.” Voor de operatie werd Arno een halve dag opgenomen in het ziekenhuis. “Daarna was het wel een week ongemakkelijk, echt pijn kan ik het niet noemen. Maar ik heb toch een week niet kunnen fietsen.”