Minder vleermuizen in Limburg door zachte winter

Maar er is ook goed nieuws. De ingekorven vleermuis, die haar naam kreeg omdat ze een inkerving heeft in de oren, ging er dan weer wel sterk op vooruit. 10 jaar geleden was het nog een bedreigde soort, maar dankzij een beschermingsplan vliegen er nu al 1038 van rond in Limburg. "25 jaar geleden telden we er welgeteld 2 in de mergelgroeves. Tien jaar geleden was dat aantal opgelopen tot 300 en nu dit jaar tellen we er drie keer zoveel". De verklaring is een soortenbeschermingsplan dat enkele jaren geleden werd uitgerold voor deze vleermuis. "Zo werden zolders in kerken en kloosters opnieuw ingericht als verblijfplaats en de diertjes konden opnieuw vliegen vangen in stallen en daardoor konden ze hun jongen opnieuw goed grootbrengen", vertelt een tevreden Ghis Palmans.