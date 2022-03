Geen 20 graden en stralende lentezon, maar bewolkte dag en fris: Saharastof boosdoener van "foute" weersvoorspelling

Wie vandaag had gehoopt op de eerste échte lentedag met stralende terrasjesweer, is waarschijnlijk wat op zijn honger blijven zitten. Er waren temperaturen tot lokaal 20 graden voorspeld, maar het kwik is rond of onder de 15 graden blijven steken. En een stralende lentezon was er niet te bespeuren. "We zaten fout", geeft weerman Frank Deboosere toe.