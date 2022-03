Mountainbiketocht in Lummen over het crossterrein van Stefan Everts

Mountainbikeclub The Moosebikers is een groep vrienden die er elke zondag op uittrekt voor een mountainbiketocht in Lummen en omstreken. Zondag 27 maart organiseert de club zijn eerste toertocht. En een stuk van die tocht gaat over het crossparcours van de familie Everts. Stefan heeft het oefenterrein van zoon Liam opengesteld, en heeft daar een traject uitgestippeld van 1,2 kilometer.

Initiatiefnemer Dimitri Daniels is dan ook blij dat dit mogelijk is: "We zijn heel blij dat we mogen passeren op het domein van Stefan Everts, waar Liam zijn eerste stappen heeft gezet in de motorcrosswereld. Stefan heeft ons geholpen een heel uitdagend en technisch parcours te ontwerpen en daar zijn we hem heel dankbaar voor."

Je kan kiezen tussen 3 afstanden: 29, 44 of 59 kilometer, en Stefan Everts zal zelf ook deelnemen.