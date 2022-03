Na meer dan 200 witte lammetjes wordt zwart geitje geboren op geitenboerderij in Lede

Professor Bart Pardon van de Faculteit Diergeneeskunde van Gent is specialist inwendige ziekten van herkauwers en ziet twee mogelijke verklaringen. "De meest waarschijnlijke verklaring is dat de moedergeit en de ram allebei drager zijn van een zwart gen. Hun andere gen is het dominante gen voor witte kleur. Resultaat is dat het witte gen het zwarte gen domineert, waardoor zowel vader als moeder wit zijn. Het lam heeft zowel van vader als moeder het ondergeschikte zwarte gen gekregen. Er is dus geen dominant wit gen bij het lam, en de zwarte kleur komt tot uiting."

Een andere mogelijke verklaring is een spontane mutatie in het kleurgen: "Maar dat lijkt me minder waarschijnlijk in dit geval', zegt Pardon nog.