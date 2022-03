Plasticfolie moet zeldzame orchidee in Waaslandhaven redden

De Waaslandhaven is een van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar de groenknolorchis, nog groeit. Dat is een soort orchidee die tot 25 centimeter hoog wordt en vettig glanzende, lichtgroene bladeren heeft. De orchidee gedijt vooral in natte, jonge, kalkrijke duinvalleien, maar door enkele warme zomers heeft de plant moeite om te overleven in Vlaanderen.