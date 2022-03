Nederlandse coronascepticus Willem Engel opgepakt na massa-aangifte

Het Nederlandse Openbaar Ministerie wil voorlopig nog niets kwijt over de aanhouding van Engel, maar jurist Jeroen Pols, die ook actief is bij de coronasceptische actiegroep Viruswaarheid, bevestigt dat hun voorzitter en oprichter is opgepakt.

De arrestatie is het gevolg van een onderzoek dat het Openbaar Ministerie in januari van dit jaar instelde. Op initiatief van burgeractivist Norbert Dikkeboom dienden 22.581 Nederlanders een aangifte voor opruiing in tegen de Rotterdamse dansleraar. Het is een van de grootste aangiftes ooit in Nederland.