Nieuw-Zeeland opent na twee jaar geleidelijk grenzen voor toeristen

Australische toeristen zijn de eersten die worden toegelaten. Daarna is het de beurt aan reizigers uit landen die op de zogenaamde "visa waiver"-lijst staan, waaronder ook België. De rest van de wereld volgt waarschijnlijk vanaf oktober.

"We zijn klaar om veilig aan een nieuw hoofdstuk te beginnen", verklaarde Ardern. "Het sluiten van onze grenzen was een van de eerste maatregelen die we twee jaar geleden namen om COVID-19 te stoppen. Het heeft gedaan wat het moest doen. Maar nu we in hoge mate gevaccineerd zijn en volgens de voorspellingen de omikronpiek achter ons hebben gelaten, is het veilig om (ons land) open te stellen."

Bezoekers dienen gevaccineerd zijn en voor vertrek een negatieve test te hebben afgelegd. Bij aankomst hoeven ze zich niet te isoleren, maar ze moeten tijdens hun verblijf in Nieuw-Zeeland wel nog twee COVID-19-tests ondergaan.

Nieuw-Zeeland houdt al sinds maart 2020 de grenzen voor bijna alle bezoekers dicht.