Nieuwe telling toont aan: een derde van alle dak- en thuislozen is een vrouw, een kwart is een kind

De resultaten bevestigen de bevindingen van tellingen die een jaar eerder, in 2020, werden uitgevoerd in Aarlen, Luik, Gent en de provincie Limburg. De bedoeling is dat de situatie de volgende jaren verder in kaart wordt gebracht. Daarvoor zullen er nieuwe tellingen plaatsvinden in het hele land, onder andere in zeven Vlaamse regio's, maar ook in de Duitstalige gemeenschap.